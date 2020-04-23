Video: Домашні посиденьки: Саша Педан та Маша Єфросініна потріщали про життя на карантині (ВІДЕО)

Саша Педан взяв інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Саша Педан дізнався, як проходять дні телеведучої на карантині
Новий канал / Домашні посиденьки: Саша Педан та Маша Єфросініна потріщали про життя на карантині (ВІДЕО)
23 квітня

Домашні посиденьки: Саша Педан та Маша Єфросініна потріщали про життя на карантині (ВІДЕО)

Якщо вже втрапили на карантин, то потрібно витрачати час з користю. Так подумав і ведучий Нового каналу Олександр Педан. Тому він вирішив зідзвонитися зі своєю подругою телеведучою Машею Єфросініною та дізнатися, як вона проводить карантин. Чому Маша закривається у кімнаті від дітей? Як телеведучій вдається відпочивати на біговій доріжці? Чому Маша радить записувати усе, що з'їдає за день? Як медитація рятує її ментальне здоров'я? Та як Єфросініна святкувала день народження чоловіка в умовах карантину? Наш Сашко Педан дізнався про все!

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Домашні посиденьки: Саша Педан та Маша Єфросініна потріщали про життя на карантині (ВІДЕО)
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