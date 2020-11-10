Video: Робота спортзалів мережі «СпортЛайф» в умовах карантину Подбати про імунітет, реабілітуватися після корони засобами тренувань та головне вберегтися від зараження коронавірусом. Ці теми переважно звучали під час прес-туру у фітнес мережі Sport Life.