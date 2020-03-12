Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Пригоди Більбо Беггінса «туди і назад». Анонс фільмів «Хоббіт. Трилогія»

Дивіться онлайн АНОНС фільму Хоббіт Трилогія 1-3 на Новому каналі
Новий канал / Пригоди Більбо Беггінса «туди і назад». Анонс фільмів «Хоббіт. Трилогія»
12 березня

Пригоди Більбо Беггінса «туди і назад». Анонс фільмів «Хоббіт. Трилогія»

Дивись в суботу 14 березня о 21:00 «Хоббіт: Несподівана подорож» на Новому каналі.

Дивись в неділю 15 березня о 14:00 «Хоббіт: Трилогія» (всі три частини) на Новому каналі

Пригоди Більбо Беггінса «туди і назад». Анонс фільмів «Хоббіт. Трилогія»
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності