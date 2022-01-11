Вже з лютого на Новому каналі починається яскравий сезон комедійних серіалів!

На тебе чекає аж шість прем'єр! Дивись улюблений «Будиночок на щастя» 3 та 4 сезони, комедійний детектив «Полкан», «Молода», «Дрімтім» та серіал з ведучою Нового каналу – Лесею Нікітюк. Буде по-справжньому весело та тепло. А більше дивись у анонсі. Проведи весну з Новим!