Повний треш: Шефи готують сніданок для Івана Дорна. Анонс 6 випуску «Хлебное зрелище»

Уже в цю неділю 21 червня о 12:00 на YouTube Нового каналу шефи Антон Васильєв і Ілля Сьомін готуватимуть сніданок «в ліжко» для музиканта Івана Дорна. Ну і яке ж приготування на гастрошоу без ускладнень і трохи трешового (ну ок, дуже трешового цього разу!) реквізиту. Це буде дуже смішно! Не пропустіть у неділю 21 червня о 12:00 на YouTube Нового каналу новий випуск «Хлебного зрелища».