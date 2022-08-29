29 серпня

Повне досьє на Михайла Подоляка: біографія, кар’єра, прогноз на майбутнє від астролога та таролога

З квітня 2020 року Михайло Подоляк працює радником голови Офісу Президента України. Він контролює інформаційну політику, консультує Володимира Зеленського та відповідає за вирішення кризових ситуацій. Серед усього іншого, Михайло Подоляк за час повномасштабної війни рф проти України став крашем мільйонів українок – як Олексій Арестович і Віталій Кім. 

Що відомо про життя, кар’єру та особисте українського політика? І в чому його феномен? Про все це розповідаємо в ролику Нового каналу.

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