З квітня 2020 року Михайло Подоляк працює радником голови Офісу Президента України. Він контролює інформаційну політику, консультує Володимира Зеленського та відповідає за вирішення кризових ситуацій. Серед усього іншого, Михайло Подоляк за час повномасштабної війни рф проти України став крашем мільйонів українок – як Олексій Арестович і Віталій Кім.

Що відомо про життя, кар’єру та особисте українського політика? І в чому його феномен? Про все це розповідаємо в ролику Нового каналу.

Дивися також:

Повне досьє на Олексія Арестовича: біографія, ролі в кіно, кар’єра політика та особисте життя

Повне досьє на Віталія Кіма: біографія, кар'єра, особисте життя, прогноз на майбутнє від астролога та таролога

Повне досьє на Дмитра Гордона: біографія, кар’єра, особисте життя та найгучніші меми

Повне досьє на Валерія Залужного: біографія, дитячі та юнацькі фото, особисте життя