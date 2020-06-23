Video: Пляжний відпочинок в умовах карантину може бути безпечним! Саша Бережок пояснює, що для цього потрібно

Пляжі відкрили, але не забувай, що в умовах карантину пляжний відпочинок має бути безпечним. На щастя, це легко! Актор «Дизель Студіо» Олександр Бережок розповідає, яким правил варто дотримуватися, що вберегтися від корони під час пляжного відпочинку. #залишайся свідомим
Новий канал / Пляжний відпочинок в умовах карантину може бути безпечним! Саша Бережок пояснює, що для цього потрібно
23 червня

Пляжний відпочинок в умовах карантину може бути безпечним! Саша Бережок пояснює, що для цього потрібно

Пляжі відкрили, але не забувай, що в умовах карантину пляжний відпочинок має бути безпечним. На щастя, це легко! Актор «Дизель Студіо» Олександр Бережок розповідає, яким правил варто дотримуватися, що вберегтися від корони під час пляжного відпочинку. #залишайся свідомим

Пляжний відпочинок в умовах карантину може бути безпечним! Саша Бережок пояснює, що для цього потрібно
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності