Video: Пляжний відпочинок в умовах карантину може бути безпечним! Саша Бережок пояснює, що для цього потрібно Пляжі відкрили, але не забувай, що в умовах карантину пляжний відпочинок має бути безпечним. На щастя, це легко! Актор «Дизель Студіо» Олександр Бережок розповідає, яким правил варто дотримуватися, що вберегтися від корони під час пляжного відпочинку. #залишайся свідомим