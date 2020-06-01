Подолання пандемії коронавірусу багато в чому залежить від спільних зусиль людства - соціальної відповідальности та доброчинності. Так нині L’Oréal Україна запускає План солідарності (який також діє в інших країнах світу), спрямований на підтримку місцевої спільноти в умовах поширення коронавірусу COVID-19. Благодійним партнером ініціативи виступає БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СпанБонд».