Video: План Солідарності L’Oréal Україна,на підтримку місцевої спільноти в умовах пандемії COVID-19

Підтримка від L’Oréal Україна для місцевої спільноти в умовах поширення коронавірусу COVID-19
Новий канал / План Солідарності L’Oréal Україна,на підтримку місцевої спільноти в умовах пандемії COVID-19
01 червня

План Солідарності L’Oréal Україна,на підтримку місцевої спільноти в умовах пандемії COVID-19

Подолання пандемії коронавірусу багато в чому залежить від спільних зусиль людства - соціальної відповідальности та доброчинності. Так нині L’Oréal Україна запускає План солідарності (який також діє в інших країнах світу), спрямований на підтримку місцевої спільноти в умовах поширення коронавірусу COVID-19. Благодійним партнером ініціативи виступає БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СпанБонд».

План Солідарності L’Oréal Україна,на підтримку місцевої спільноти в умовах пандемії COVID-19
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності