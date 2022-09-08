Перше вересня у країні Midgard

Обійняти друзів, подарувати квіти вчительці – нині в Україні такі моменти цінуються особливо. В столичній школі Мідгард навіть мольфара на толоку покликали, щоб він начаклував швидку перемогу. А коли з’ясувалось, що це директор – то й побажання на вдалий учбовий рік. Тут кажуть – нам всім потрібно вчитись жити наново і зокрема вчителі мають давати дітям гідний приклад. Бажано щоб навчальний рік запам’ятався лише з гарного боку, кажуть у Мідгард. Тож розпочавши весело, патріотично і радісно, тут сподіваються й на таке ж продовження.