19 вересня

Дівчата провалили перевірку мистецтвом. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 3. Частина 2

Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 3 випуск від 19.09.2022 на сайті Нового каналу! Під час другого випробування дівчата доторкнуться до прекрасного і продемонструють, хто з них знається на мистецтві, а хто бачить світ у сірих тонах. Красуням потрібно послухати фільм про картини відомих художників і обрати одну з них. Після цього вони мають пояснити партнеру, що зображено на полотні і відтворити це за допомогою реквізиту. Хто краще презентує свій шедевр і захистить його, той отримає тотем. Не пропусти цікаве випробування – дивись онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 3.

Дивитися онлайн 3 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 3 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Новий каналСезон 1Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 3 від 19.09.2022
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