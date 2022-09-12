12 вересня

Хто покинув проєкт? Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 3

Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 2 випуск від 12.09.2022 на сайті Нового каналу! Перший тиждень на проєкті пройшов напружено та цікаво. Було багато красивих побачень і гучних сварок. Одні пари змогли знайти спільну мову і створити міцну команду, інші – розсварилися та провалили завдання.

У 2 випуску Пара на мільйон 1 сезон одна пара покине проєкт назавжди. Яка саме – визначать суперники, які по черзі заходитимуть у таємну кімнату та віддаватимуть голоси проти тих, кого вважають негідними продовжувати змагання. Хто вибуде з проєкту за результатами першого голосування? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 2.

Дивитися онлайн 2 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Новий каналСезон 1Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2 від 12.09.2022
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