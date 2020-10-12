Відкриття кінофестивалю «Кінолітопис»

Відкриття XVII Київського кінофестивалю «Кінолітопис» відзначилося жвавою мистецькою вечіркою - з червоними хідниками, селебриті, музичними перфоменсами. Та, звісно, було багато цікавого кіна. Для перегляду відібрано близько 68 документальних та художніх стрічок кіномитців з багатьох країн світу.