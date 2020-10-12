Video: Відкриття кінофестивалю «Кінолітопис»

Відкриття  XVII Київського кінофестивалю Кінолітопис
Новий канал / Відкриття кінофестивалю «Кінолітопис»
12 жовтня

Відкриття кінофестивалю «Кінолітопис»

Відкриття  XVII Київського кінофестивалю «Кінолітопис» відзначилося жвавою мистецькою вечіркою - з червоними хідниками, селебриті, музичними перфоменсами. Та, звісно, було багато цікавого кіна. Для перегляду  відібрано близько 68 документальних та художніх стрічок кіномитців з багатьох країн світу.

Відкриття кінофестивалю «Кінолітопис»
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