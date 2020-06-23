Video: Обмінюйтеся новинами, а не вірусом! Григорій Решетник про правила поступового виходу з карантину Сьогодні ми поступово виходимо з карантину. Вкрай важливо робити це безпечно та відповідально. Ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетник поділився простими правилами, з якими прогулянки на свіжому повітрі підуть на користь усім нам. #залишайся свідомим