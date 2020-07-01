Video: Відкриття басейнів у мережі Спорт Лайф

Запуск басейнів у мережі Спорт Лайф
Новий канал / Відкриття басейнів у мережі Спорт Лайф
01 липня

Відкриття басейнів у мережі Спорт Лайф

Подальше послаблення карантину дозволило відкривати все більше закладів. Наприклад, для мережі Спорт Лайф другим кроком поступового відкриття став запуск басейнів. Перші відвідувачі не приховують радощів.

Відкриття басейнів у мережі Спорт Лайф
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