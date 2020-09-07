Video: Нові подорожі, нові пригоди та одразу два нові сезони! Анонс культового тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі

Орел і Решка на Новому каналі. Анонс. Одразу два сезони - Орел і Решка. Чудеса світу та Орел і Решка. Дівчачий сезон
Новий канал / Нові подорожі, нові пригоди та одразу два нові сезони! Анонс культового тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі
07 вересня

Нові подорожі, нові пригоди та одразу два нові сезони! Анонс культового тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі

Прожити вікенд на 100 доларів або отримати безлімітний золоту картку? Вирішує орел чи решка на підкинутій монетці. За дев’ять років свого існування шоу заслужило звання легендарного. І вже восени цей відомий кожному проект буде виходити на Новому каналі

У день прем’єри, 26 вересня, глядачі побачать відразу два випуски з двох нових сезонів – «Орел і Решка. Чудеса світу» та «Орел і Решка. Дівчачий сезон». А в наступні тижні в ефірі випуски з кожного сезону будуть чергуватися. Варто зазначити, що «Орел і Решка. Дівчачий сезон» глядачі побачать вперше. Ведучих Настю Івлєєву і Юлю Коваль чекають неймовірні пригоди!

Нові випуски «Орла і Решки» обіцяють бути не просто цікавими, а дуже цікавими! І, головне, розкажуть глядачам Нового каналу про країни, доступні для відвідування під час пандемії.

Дивіться на Новому каналі прем’єру 26 вересня

Нові подорожі, нові пригоди та одразу два нові сезони! Анонс культового тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі
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