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Video: Нові методи лікування раку – імунотерапія в онкології

Світова наукова спільнота активно шукає нові методи у боротьбі з онкозахворюванням
Новий канал / Нові методи лікування раку – імунотерапія в онкології
04 лютого

Нові методи лікування раку – імунотерапія в онкології

Світова наукова спільнота активно шукає нові методи у боротьбі з онкозахворюванням. Українські медики не залишаються осторонь та активно використовують світові наукові розробки в своій практиці. Про нові методи лікування раку, зокрема, імунотерапію, говорили з фахівцями медичної мережі "Добробут".

Нові методи лікування раку – імунотерапія в онкології
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