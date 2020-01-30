Фільми Скарби нації 1-2 дивіться онлайн АНОНС на Новому каналі

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням “Нового каналу”, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.

Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.