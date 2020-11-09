Прем'єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – в грудні 2020 року на Новому каналі!

«Перші ластівки» – гостросюжетний серіал Нового каналу, що висвітлює проблеми підлітків та молоді й піднімає важливі соціальні теми. Другий сезон отримав назву «Перші ластівки. Zалежні», він розповість зовсім новий сюжет з новими персонажами. Це не продовження минулорічної історії, сюжетні лінії Дена, Ніка, Феді, Лери та Каті остаточно завершилися в першому сезоні. Завдяки цьому сценарно-форматному рішенню «Перші ластівки» стали першим в Україні серіалом-антологією. «Фішка» подібних проектів криється в тому, що кожен новий сезон створюється як самостійна одиниця з власної сюжетною лінією, а головні актори можуть залишатися незмінними. Яскраві приклади серіалів-антологій – «Американська історія жахів» та «Чорне дзеркало».

Як і минулого року, в сюжет серіалу «Перші ластівки. Zалежні» були закладені надважливі меседжі. Він торкнеться цілої низки гострих соціальних тем: наркотична і сексуальна залежність, нелегальний заробіток, подвійне життя, диференціація на багатих і бідних, домашнє та сексуальне насильство, вплив соціальних мереж, думок оточуючих та інтернету в цілому, прийняття себе... Всі ці лінії інтерпретовані в одну головну фабулу – залежність.

– Сьогодні слово «залежність» для кожного має своє значення, – розповів Євген Тунік, сценарист і шоуранер «Перших ластівок». – Хтось залежний від алкоголю або наркотиків, хтось – від соціальних мереж, комп'ютерних ігор або казино. Також вона асоціюється з тісним зв'язком двох або кількох осіб. Є залежність від думок, суджень, поглядів оточуючих і суспільства в цілому... Мені здається, що ми всі певною мірою залежні. Так само і герої другого сезону «Перших ластівок». Причому як доросле, так і молоде покоління. Кожен з них має свою темну і світлу сторони, кожен має свою залежність. Наскільки вона небезпечна в розрізі сьогодення? Це ми і спробуємо показати.

