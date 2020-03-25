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Video: Не проспи пригоди! Анонс мультфільмів про Альошу Поповича та Добриню Микитича на Новому каналі

Дивитися онлайн АНОНС мультфільму Альоша Попович і Тугарин змій на Новому каналі
Новий канал / Не проспи пригоди! Анонс мультфільмів про Альошу Поповича та Добриню Микитича на Новому каналі
25 березня

Не проспи пригоди! Анонс мультфільмів про Альошу Поповича та Добриню Микитича на Новому каналі

Дивись в суботу 28 березня о 19:20 - "Альоша Попович і Тугарин змій" на Новому каналі

Дивись в неділю 29 березня о 19:40 на Новому каналі - "Добриня Микитич та Змій Горинич"

Не проспи пригоди! Анонс мультфільмів про Альошу Поповича та Добриню Микитича на Новому каналі
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