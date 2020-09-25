Національний онлайн кінотеатр Sweet.TV провів акцію

Позитивні емоції поліпшують життя, кажуть представники онлайн кінотеатру. Тож вирішили для своїх шанувальників провести онлайн-активність із розіграшем.

Цей святковий розіграш Sweet TV присвятив запуску проекту, в якому Голівуд говорить українською. Тобто наші зірки дублювали стрічки нашою солов’їною.