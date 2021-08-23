Новий канал
23 серпня

Наталія Єжова: «Захистіть себе, щоб бути незалежними»

#захищені_незалежні. Телеведуча та психолог Наталія Єжова розповіла, заради чого вакцинувалася. 

Наталія Єжова: «Захистіть себе, щоб бути незалежними»
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