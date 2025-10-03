Понад дві сотні видів сиру з України та світу, гастрономічні експерименти й навіть показ мод на сирну тематику: на два дні фестиваль ProCheese AwArds зібрав у столиці поціновувачів і майстрів сирного ремесла.

Оксана Чернова — сирна експертка, співзасновниця ProCheese Awards, засновниця та тренерка ProCheese Академії, суддя міжнародних сирних конкурсів радіє, що окрім класичних напівтвердих сирів, які зазвичай у нас є, почали виробляти сири з білою та блакитною пліснявою, це великий плюс, що ринок розвивається.

Найкращий український сир визначали з понад вісімдесяти учасників. А за титул кращого чизмонгера — професійного продавця сиру, змагалися ті, хто створює сирні плато й володіє мистецтвом подачі та презентації сиру.

Богдан Шевлюга — переможець конкурсу чизмонгерів ProCheese Awards, розповідає, що чизмонгер- це не просто людина, яка нарізає на слайсері сири, це людина, яка знається на всіх тонкощах, на поєднаннях, вона може зробити ціле свято просто з декількома шматками сиру.

Gregory Giraudon — сирний експерт з Франції, суддя ProCheese Awards, ділиться враженнями, що є великий прогрес у роботі українських виробників та чизмонгерів. Вони вже виходять на рівень європейських колег.

Організатори ProCheese Awards радіють, що попри війну галузь розвивається, Україна інтегрується в світому сирну екосистему, створюються нові професії та проводяться конкурси за міжнародними стандартами.