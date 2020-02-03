Можливості ендоскопії в сучасній медицині

Точний діагноз та безболісність для пацієнта як у діагностиці, так і в лікуванні - таке світове прагнення поступу у медицині. Один з його проявів - ендоскопія. Вона дає змогу побачити порожнини організму зсередини. А її успіх, кажуть фахівці клініки "Борис", залежить як від досконалості апаратури, так і від кваліфікації медиків.