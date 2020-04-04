Нью-Йорк називають містом, яке ніколи не спить. І це не просто так. Адже життя у Великому яблуці мчить з такими темпами, що лише встигай. Але через пандемію коронавирусу вулиці Нью-Йорка зовсім спорожніли. Місцеві ЗМІ пишуть про те, що відбувається зараз багато в чому перевершує за своїми наслідками 11 вересня. Про те, що реально відбувається в багатолюдному Нью-Йорку, який закрили на карантин, розповідає білоруський журналіст Леонід Пашковський для Нового каналу.