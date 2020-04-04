Video: Місто-привид: Що робися у Великому яблуці під час карантину?Спецпроект «Коронавірсу. Нью-Йорк»

Як проходить карантин в Нью-Йорку? Дивись відео про те, як проходить карантин в Нью-Йорку від журналіста Льоні Пашковського
Новий канал / Місто-привид: Що робися у Великому яблуці під час карантину?Спецпроект «Коронавірсу. Нью-Йорк»
04 квітня

Місто-привид: Що робися у Великому яблуці під час карантину?Спецпроект «Коронавірсу. Нью-Йорк»

Нью-Йорк називають містом, яке ніколи не спить. І це не просто так. Адже життя у Великому яблуці мчить з такими темпами, що лише встигай. Але через пандемію коронавирусу вулиці Нью-Йорка зовсім спорожніли. Місцеві ЗМІ пишуть про те, що відбувається зараз багато в чому перевершує за своїми наслідками 11 вересня. Про те, що реально відбувається в багатолюдному Нью-Йорку, який закрили на карантин, розповідає білоруський журналіст Леонід Пашковський для Нового каналу.

Місто-привид: Що робися у Великому яблуці під час карантину?Спецпроект «Коронавірсу. Нью-Йорк»
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