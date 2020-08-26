Video: Лінія магазинів EVA проводить фінальний етап Національної премії «Мама року» – вітання переможниць та церемонія нагородження EVA

Лінія магазинів EVA проводить церемонію нагородження Національної премії «Мама року»
Новий канал / Лінія магазинів EVA проводить фінальний етап Національної премії «Мама року» – вітання переможниць та церемонія нагородження EVA
26 серпня

Лінія магазинів EVA проводить фінальний етап Національної премії «Мама року» – вітання переможниць та церемонія нагородження EVA

Цими днями у Києві відбулось нагородження лауреатів щорічної Національної премії «Мама року», що вже в шосте об’єднала жінок з усієї України, аби відзначити та подякувати за щоденну самовіддану працю.

Лінія магазинів EVA проводить фінальний етап Національної премії «Мама року» – вітання переможниць та церемонія нагородження EVA
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності