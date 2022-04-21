Леся Нікітюк, Маша Єфросініна, Соня Плакидюк та інші відомі українки записали звернення до наших захисників на передовій

У відео до чоловіків, які зараз захищають Україну на фронті звернулись Леся Нікітюк, Маша Єфросініна, Соня Плакидюк, Оля Полякова, Юлія Саніна, Даша Астаф’єва, Настя Каменських, Олена Кравець. Українські жінки записали відео-подяку кожному, хто боронить нашу Україну, українських жінок та дітей:

«Я знаю, що ти зараз там, в самому пеклі. Я знаю, що всі ці дні війни ти захищаєш свою матір, свою дружину, своїх дітей, свою землю, мене. Я знаю, що попереду в тебе страшні бої, що ти втомився, що сам отримав поранення і вже побачив багато смерті. Але я хочу, щоб ти знав, твоя донька вчить для тебе віршик, щоб зустрічати тебе в день перемоги, твій син пишається тобою. Твоя матір молиться за тебе разом з усією Україною… Я хочу обійняти тебе. Розцілувала б тебе. Я молюся за тебе. Я вірю в тебе, я пишаюся тобою. Я чекаю на тебе. Я так вдячна тобі!».

«Це моя земля!»: військова Вікторія Ткач вдруге бореться проти російських окупантів

Вся країна стежить за настанням другої фази війни, за прогнозами експертів, найжорстокішої фази. Кожен українець пишається нашими воїнами, але також ми розуміємо, як сильно виснажені наші бійці: 57 днів війни, далеко від рідних, у постійній небезпеці втратити життя, та побачивши смерті своїх побратимів..

Сьогодні наші герої повинні відчувати нашу віру та підтримку, як ніколи! Українська армія – це наша Перемога!