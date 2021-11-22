Новий канал
22 листопада

Кіно, яке лоскоче нерви. Анонс фільмів з 22 по 25 листопада на Новому каналі

 

Дивись в понеділок, 22 листопада, о 21:00 - «Ліга видатних джентельменів». А у вівторок, 23 листопада, о 21:00 дивись фільм «Острів фантазій». У середу, 24 листопада, о 21:00 - «Воно». І у четвер, 25 листопада, о 21:00 не пропусти - «Брайтбьорн». Проведи свої вечори з Новим каналом! 

Кіно, яке лоскоче нерви. Анонс фільмів з 22 по 25 листопада на Новому каналі
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