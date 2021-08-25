Вечори разом з Новим каналом! Дивись 23 серпня, в понеділок, о 21:00 фільм «Красуня». А вже у середу, 25 серпня, о 21:00 - «Чого хочуть жінки». Та в четвер, 26 серпня, о 21:00 - «Покоївка з Мангеттену».