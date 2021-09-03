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03 вересня

Казкове свято знань у Midgard school

Директора школи–гусінь бачили? А він існує! Щє й на метелика перетворився. У столичній Midgard school кажуть – ще й не таке бувало. 1 вересня тут особливе свято. Цьогоріч – усі на стилі Країни Чудес, щоб і Л’юїс Керррол позаздрив.

А королевський настрій учнів Midgard school цього дня підтримувала ще й Джері Хейл.

Казкове свято знань у Midgard school
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