Кастинг у всесвітньо відоме вокальне шоу! Заповнюй анкету!

Ти зірка в душі, але співаєш лише в душі? Не потрапляєш у ноти, але хочеш потрапити у всесвітньо відоме вокальне шоу?

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