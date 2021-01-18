Video: Якою буде весна 2021 на Новому каналі: ексклюзивні спойлери від ведучих

Дивися, як створювалося анонсуюче відео весняного телесезону на Новому каналі
Новий канал / Якою буде весна 2021 на Новому каналі: ексклюзивні спойлери від ведучих
18 січня

Якою буде весна 2021 на Новому каналі: ексклюзивні спойлери від ведучих

Незабаром в ефірі Нового каналу стартує підйомна весна! На екрани повернуться твої улюблені проекти: «Від пацанки до панянки», «Аферисти в сітях», Improv Live Show, «Орел і решка», а також стартане нове шоу «Де логіка?» та транслюватимуться крутезні фільми. Новий канал представив проморолик своїє телевесни, об'єднуючим елементом якого став ліфт! Як проходила зйомка, де будувався той ліфт та хто на якому поверсі-проекті буде виходити, дивися в ексклюзивному бекстейджі!

Якою буде весна 2021 на Новому каналі: ексклюзивні спойлери від ведучих
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