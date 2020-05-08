За якими правилами живе Нью-Йорк під час карантину? Як місто виходить з карантину? Як зараз виглядає Central Park і Time Square? Чому Трамп привіз у Нью-Йорк військовий корабель-госпіталь і авіашоу винищувачів ескадрильї ВВС США Thunderbirds та льотний загін Blue Angels? Нова теорія змови: для чого насправді ввели карантин в місті? Про все це дивися у карантинному влозі на YouTube-каналі Макса Узола.

«НА КАРАНТИНІ» - спеціальний проект тревел-ведучого Нового каналу Макса Узола. У ньому журналіст показуює реальні історії реальних людей з різних країн, які опинилися на карантині через пандемію коронавірусу. Тут ти дізнаєшся, як карантин змінив ритм життя у різних країніх. Як люди тепер ходять в супермаркет, як викручуються, щоб вийти на вулицю, що придумують, аби заробити? Побач інший світ під час пандемії у спецпроекті «НА КАРАНТИНІ».

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