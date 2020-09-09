Inveria презентувала курси сомелье Wine Up

Про різноманітність сортів винограду і палітру напоїв з нього.

У столиці презентували курс Wine Up для всіх, хто прагне дізнатися нове про ці іскристі або міцні напої. Тут все для того, аби підвищувати в Україні культуру свідомого споживання. В інтелектуальному просторі Inveria кажуть: отримувати нові знання - завжди актуально, тим більше від знавців своєї справи.

Організатори впевнені: така спільна робота стане цікавою як простим жителям, так і знавцям міцних напоїв.