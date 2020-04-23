Video: Інтерв’ю з хворим на коронавірус американець. США «НА КАРАНТИНІ»

Карантин в США - як проводять тест на коронавірус в США та Україні, дивіться онлайн в проекті Нового каналу На карантині
Новий канал / Інтерв’ю з хворим на коронавірус американець. США «НА КАРАНТИНІ»
23 квітня

Інтерв’ю з хворим на коронавірус американець. США «НА КАРАНТИНІ»

Мак Узол знайшов американця Нікіту, який перехворів коронавірусом. Чоловік розказав, які симптоми відчував, як лікувався і як робив тест. Макс Узол вирішив перевірити українські домашні тести на коронавірус. Усе, що потрібно, - сходити в аптеку та дати трошки крові. Скільки ж смужок покаже тест?

«НА КАРАНТИНІ» - спеціальний проект тревел-ведучого Нового каналу Макса Узола. У ньому журналіст показуює реальні історії реальних людей з різних країн, які опинилися на карантині через пандемію коронавірусу. Тут ти дізнаєшся, як  карантин змінив ритм життя у різних країніх.  Як люди тепер ходять в супермаркет, як викручуються, щоб вийти на вулицю, що придумують, аби заробити? Побач інший світ під час пандемії у спецпроекті  «НА КАРАНТИНІ».

Інтерв’ю з хворим на коронавірус американець. США «НА КАРАНТИНІ»
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