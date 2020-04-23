Мак Узол знайшов американця Нікіту, який перехворів коронавірусом. Чоловік розказав, які симптоми відчував, як лікувався і як робив тест. Макс Узол вирішив перевірити українські домашні тести на коронавірус. Усе, що потрібно, - сходити в аптеку та дати трошки крові. Скільки ж смужок покаже тест?

«НА КАРАНТИНІ» - спеціальний проект тревел-ведучого Нового каналу Макса Узола. У ньому журналіст показуює реальні історії реальних людей з різних країн, які опинилися на карантині через пандемію коронавірусу. Тут ти дізнаєшся, як карантин змінив ритм життя у різних країніх. Як люди тепер ходять в супермаркет, як викручуються, щоб вийти на вулицю, що придумують, аби заробити? Побач інший світ під час пандемії у спецпроекті «НА КАРАНТИНІ».