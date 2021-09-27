Дивись в понеділок, 27 вересня, о 21:00 фільм «Швидкість». У вівторок о 21:00 - «Швидкість 2». У середу, 29 вересня, в цей же час - «Анна». А в четвер, 30 вересня, о 21:00 на тебе чекає фільм «Хищница».