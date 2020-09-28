Video: Екологічна відповідальність виробництва на прикладі картонно-паперової фабрики

Чи може екологічно-відповідальне виробництво бути успішним? Приклад Понінківської картонно-паперової фабрики доводить, що не лише може, але й ставить нові рекорди підтримуючи тенденцію збереження природи.
Новий канал / Екологічна відповідальність виробництва на прикладі картонно-паперової фабрики
28 вересня

Екологічна відповідальність виробництва на прикладі картонно-паперової фабрики

Чи може екологічно-відповідальне виробництво бути успішним? Приклад Понінківської картонно-паперової фабрики доводить, що не лише може, але й ставить нові рекорди підтримуючи тенденцію збереження природи. Одне із найстаріших підприємств України в галузі паперової промисловості вперше у своїй історії виробило 8 тисяч тонн паперу та картону за місяць, і все це із використанням вторинної сировини.

Екологічна відповідальність виробництва на прикладі картонно-паперової фабрики
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