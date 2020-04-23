Якщо вже втрапили на карантин, то потрібно витрачати час з користю. Так подумав і ведучий Нового каналу Олександр Педан. Тому він вирішив зідзвонитися зі своєю подругою телеведучою Машею Єфросініною та дізнатися, як вона проводить карантин. Чому Маша закривається у кімнаті від дітей? Як телеведучій вдається відпочивати на біговій доріжці? Чому Маша радить записувати усе, що з'їдає за день? Як медитація рятує її ментальне здоров'я? Та як Єфросініна святкувала день народження чоловіка в умовах карантину? Наш Сашко Педан дізнався про все!

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