Догляд за шкірою обличчя у мегаполісах

Світові б'юті-бренди витрачають багато ресурсів на розробку поліпшених формул задля очищення та збереження пружності шкіри, дедалі більше надаючи перевагу компонентам рослинного походження. Нині компанія Mary Kay презентувала колекцію догляду за шкірою. Небайдужі до стану своєї шкіри жінки намагаються уважніше обирати засоби краси, звертаючи увагу на природність інгредієнтів , а також на пакування, задля дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Експерти бренду Mary Kay радять обирати косметику, яка отримана природнім шляхом, створена з ніжних формул, яка не закупорює пори та підходить для чутливої шкіри.