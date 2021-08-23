Новий канал
23 серпня

Дмитро Танкович: «Ваша турбота і спокій — допомогти рідним отримати щеплення»

#захищені_незалежні. Телеведучий та шоумен Дмитро Танкович закликає не відмовлятися від щеплення проти коронавірусу. 

Дмитро Танкович: «Ваша турбота і спокій — допомогти рідним отримати щеплення»
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