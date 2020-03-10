Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Дівчина з тату дракона повертається! Анонс фільму «Дівчина у павутинні» на Новому каналі

Дивитися онлайн АНОНС фільму Дівчина у павутинні на Новому каналі
Новий канал / Дівчина з тату дракона повертається! Анонс фільму «Дівчина у павутинні» на Новому каналі
10 березня

Дівчина з тату дракона повертається! Анонс фільму «Дівчина у павутинні» на Новому каналі

Дивіться у середу, 11 березня, о 21:00 на Новому каналі

Дівчина з тату дракона повертається! Анонс фільму «Дівчина у павутинні» на Новому каналі
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності