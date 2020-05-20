Video: Детокс-смузі від клініки дієтології Самойленко на основі мінеральної суперводи Borjomi

Новий канал / Детокс-смузі від клініки дієтології Самойленко на основі мінеральної суперводи Borjomi
20 травня

Детокс-смузі від клініки дієтології Самойленко на основі мінеральної суперводи Borjomi

Щоденні здорові ритуали – запорука міцного імунітету. Для всіх, хто піклується про своє здоров’я та підтримує імунітет, мінеральна супервода Borjomi разом із клінікою дієтології Самойленко розробили дієві та смачні рецепти детокс-смузі. Спеціальне меню для відновлення лужного та мінерального балансу, виведення токсинів та покращення настрою шукайте на сторінці borjomi.com.ua в розділі «гастрономія».

Детокс-смузі від клініки дієтології Самойленко на основі мінеральної суперводи Borjomi
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