Video: День знань в MIDGARD SCHOOL Коли директор школи наслідує Ван Дама і виступає зі стендаперами, а замість першого дзвоника лунають рок-хіти у виконанні національного оркестру України – таке 1 вересня точно запам’ятається на довго. У столичній приватній Midgard School упевнені – навчання варто починати епічно!