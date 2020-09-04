Video: День знань в MIDGARD SCHOOL

Коли директор школи наслідує Ван Дама і виступає зі стендаперами, а замість першого дзвоника лунають рок-хіти у виконанні національного оркестру України – таке 1 вересня точно запам’ятається на довго. У столичній приватній Midgard School упевнені – навчання варто починати епічно!
Новий канал / День знань в MIDGARD SCHOOL
04 вересня

День знань в MIDGARD SCHOOL

Коли директор школи наслідує Ван Дама і виступає зі стендаперами, а замість першого дзвоника лунають рок-хіти у виконанні національного оркестру України – таке 1 вересня точно запам’ятається на довго. У столичній приватній Midgard School упевнені – навчання варто починати епічно!

День знань в MIDGARD SCHOOL
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