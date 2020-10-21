Video: День народження ТРЦ Гулівер

Сногсшибательные пейзажи в сочетании с украинскими хитами – отечественные звезды дали необычный концерт в честь седьмого Дня рождения ТРЦ Gulliver.
Новий канал / День народження ТРЦ Гулівер
21 жовтня

День народження ТРЦ Гулівер

Карколомні краєвиди у поєднанні з українськими хітами – вітчизняні зірки дали незвичний концерт на честь сьомого Дня народження ТРЦ Gulliver. Тут кажуть, традиційні массові гуляння не влаштували через карантинні обмеження, а от трансляцію онлайн – запустили, щоб якомога більше гостей доєднались до святкування на висоті.

День народження ТРЦ Гулівер
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