Карколомні краєвиди у поєднанні з українськими хітами – вітчизняні зірки дали незвичний концерт на честь сьомого Дня народження ТРЦ Gulliver. Тут кажуть, традиційні массові гуляння не влаштували через карантинні обмеження, а от трансляцію онлайн – запустили, щоб якомога більше гостей доєднались до святкування на висоті.

