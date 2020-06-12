Чи зможуть хот-доги підкорити серце крутого шеф-кухаря? Анонс 5 випуску гастрошоу «Хлебное зрелище»

Уже в неділю 14 червня о 12:00 на YouTube Нового каналу вийде свіжий випуск гастропроекту «Хлебное зрелище», і в цей раз шефи Антон Васильєв і Ілля Сьомін згадають, з чого починалася їхня історіях успіху.

Хто і навіщо знімав пробу з собачого корму? Чи можна приготувати хот-дог без хліба, з локшини швидкого приготування створити кулінарний шедевр? І, головне, кому дістануться заповітні 100 доларів і любов зіркового експерта? Дивіться в 5 випуску «ХЗ шоу» 14 червня о 12:00.

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