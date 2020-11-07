Video: Червона ікра – як засіб підвищення імунітету на ряду з часником та лимонами

Настання осінньо-зимового часу сигналить людям про необхідність посилення імунітету проти сезонних і не тільки сезонних захворювань. Зокрема значна кількість людей дбає, щоб і вітаміни були у раціоні і жирні кислоти, і Омега 3, й інші складові.
Новий канал / Червона ікра – як засіб підвищення імунітету на ряду з часником та лимонами
07 листопада

Червона ікра – як засіб підвищення імунітету на ряду з часником та лимонами

Настання осінньо-зимового часу сигналить людям про необхідність посилення імунітету проти сезонних і не тільки сезонних захворювань. Зокрема значна кількість людей дбає, щоб і вітаміни були у раціоні і жирні кислоти, і Омега 3, й інші складові.

Червона ікра – як засіб підвищення імунітету на ряду з часником та лимонами
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