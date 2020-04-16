Video: Будь відповідальним: тримай дистанцію! #залишайсявдома

Новий канал / Будь відповідальним: тримай дистанцію! #залишайсявдома
16 квітня

Будь відповідальним: тримай дистанцію! #залишайсявдома

Не тримуючи дистанцію, виявившись носієм вірусу, ви випадково можете за місяць заразити 406 осіб! А, дотримуючись правил карантину, здатні мінімізувати цю кількість до ДВОХ. Будьте відповідальними, залишайтеся вдома.

Будь відповідальним: тримай дистанцію! #залишайсявдома
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