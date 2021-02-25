Золотою медаллю міжнародного конкурсу WINE & SPIRITS AWARDS 2020 нині нагороджено бренд AZNAURI. Засновники кажуть, це вже друга нагорода в цьому змаганні за два роки.

Представники AZNAURI переконують: такі відзнаки дають розуміння, куди далі рухатись. Бренд вже представлений у багатьох країнах і надалі розвивається та задовольняє потреби найвибагливіших шанувальників.

Висока відзнака членів журі конкурсу, з-поміж яких сомельє з України та Європи, свідчить: бренд посідає гідне місце серед лідерів галузі.