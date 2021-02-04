Video: Близько вісімдесяти експонатів представив Дім ювелірного мистецтва Van Cleef & Arpels у Києві

Виставка Art of Clip завітала до Києва
Новий канал / Близько вісімдесяти експонатів представив Дім ювелірного мистецтва Van Cleef & Arpels у Києві
04 лютого

Близько вісімдесяти експонатів представив Дім ювелірного мистецтва Van Cleef & Arpels у Києві

Виставка Art of Clip, що у перекладі, «мистецтво брошки» народилася у Парижі в домі високого ювелірного мистецтва і почала подорожувати світом. Лондон, Пекін, Гонконг, Сінгапур, Сідней, а тепер завітала до Києва.

На виставці представлено понад 80 ювелірних виробів, які належали відомим леді: Герцогині Віндзорської, Грейс Келлі, Елізабет Тейлор тощо. Брошки, намиста зроблені з золота та платини, з дорогоцінним і напівдорогоціним камінням. З камінням, яке має свій особливий характер.

Близько вісімдесяти експонатів представив Дім ювелірного мистецтва Van Cleef & Arpels у Києві
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