21 червня

Благодійна виставка робіт українських авторів, організована фондом Artists Support Ukraine

Мистецтво народжене війною. Роботи українських художників за останні місяці тепер можуть наживо побачити усі охочі. В столичному Fairmont Grand Hotel презентували виставку, що зібрала особисті переживання художників. І до проєкту долучається все більше митців та робіт. До завершення виставки наприкінці червня, тут збирають кошти для митців, хто зараз потребує допомоги. Тож команда Fairmont Grand Hotel вирішила долучитись до благочинної місії. Виставку вже побачили у дев’ятьох країнах, тож ще одна мета виконується – нагадувати світові про війну через мистецтво.

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