Благодійна акція «За покликом серця»

Діти – наші майбутнє! Заради них ми живемо та працюємо! Заради них ми робимо найсміливіші вчинки. Даруємо їм свою любов, турботу і встаємо на їх захист, коли трапляється лихо. У найстрашніші моменти війни саме наші діти відчувають сильний фізичний та емоційний стрес. І лише дорослі можуть допомогти. Благодійні проєкти нині закривають чимало питань, тож об’єднувати Україну навколо допомоги дітям вирішив вітчизняний бренд LaPasta. У серпні започаткував новий благодійний проєкт. Отже, допомагати дітям – це вже не винятковий вибір особистості, а поклик серця цілої нації!