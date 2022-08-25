25 серпня

Благодійна акція «За покликом серця»

Діти – наші майбутнє! Заради них ми живемо та працюємо! Заради них ми робимо найсміливіші вчинки. Даруємо їм свою любов, турботу і встаємо на їх захист, коли трапляється лихо. У найстрашніші моменти війни саме наші діти відчувають сильний фізичний та емоційний стрес. І лише дорослі можуть допомогти. Благодійні проєкти нині закривають чимало питань, тож об’єднувати Україну навколо допомоги дітям вирішив вітчизняний бренд LaPasta. У серпні започаткував новий благодійний проєкт. Отже, допомагати дітям – це вже не винятковий вибір особистості, а поклик серця цілої нації!

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